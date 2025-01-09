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9:00, 9 января 2025 года Орловское предприятие неправильно хранило десятки тысяч тонн зерна Ему внесено представление и сроки на исправление ситуации.





Управление Россельхознадзора провело плановую проверку одного из орловских сельхозпредприятий. По итогам инспекции выявлены нарушения при хранении порядка 90 тысяч тонн зерна.



Зерно было предназначено на пищевые и кормовые цели. Условия хранения не соответствовали нормам. В некоторые помещения могли попасть атмосферные осадки, а также птицы и животные.



Предприятию вынесено представление и сроки на исправление ситуации.







