Команда из Нарышкино стала лучшей в турнире по хоккею в валенках

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16:45, 8 января 2025 года
Команда из Нарышкино стала лучшей в турнире по хоккею в валенкахВ соревнованиях участвовали четыре команды.
Орловские любители хоккея сыграли на главном городском катке, но не по классике — на коньках, а в валенках. Вместо привычного одного матча был организован целый турнир — заявки подали четыре команды: училища олимпийского резерва, поселка Нарышкино, "Ледовая Арена" и "Вьюга".
Формат соревнований — круговой турнир, каждый матч длился два периода по восемь минут.
Лучшей стала команда поселка Нарышкино, серебро — у "Ледовой арены", бронзу завоевала команда училища олимпийского резерва.
Анастасия Дорохова