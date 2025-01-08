Команда из Нарышкино стала лучшей в турнире по хоккею в валенках

В соревнованиях участвовали четыре команды.

Орловские любители хоккея сыграли на главном городском катке, но не по классике — на коньках, а в валенках. Вместо привычного одного матча был организован целый турнир — заявки подали четыре команды: училища олимпийского резерва, поселка Нарышкино, "Ледовая Арена" и "Вьюга".

Формат соревнований — круговой турнир, каждый матч длился два периода по восемь минут.

Лучшей стала команда поселка Нарышкино, серебро — у "Ледовой арены", бронзу завоевала команда училища олимпийского резерва.