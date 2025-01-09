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8:00, 9 января 2025 года В 2025-м году орловцев ждут 118 выходных и праздничных дней 9 января большая часть россиян вышла на работу после новогодних каникул.





Большая часть россиян вышла на работу после новогодних каникул. Эта рабочая неделя будет двухдневной : 9 и 10 января.



Как напомнили в Орелстате, в 2025-м году жителей региона ждут 118 выходных и праздничных дней. Среди них долгие майские каникулы, а также четырехдневные выходные в честь Дня России в июне. Дополнительного отдыха, связанного с Днем защитника Отечества и Международным женским днем, в 2025-м году не будет, так как они выпадают на воскресенье и субботу. Связанные с ними выходные как раз перенесены на май и июнь.





Артем Ежаков





