Больше 200 орловцев будут соревноваться в профмастерстве
В феврале в области пройдет региональный этап чемпионата "Профессионалы – 2025".
Фото: архив "Вести-Орел"
С 18 по 28 февраля в Орловской области пройдет региональный этап чемпионата "Профессионалы – 2025". Как сообщает областной информационный портал, участвовать будут более 200 студентов и школьников.
Соревнования проведут по 48 компетенциям, среди которых пять дебютных: кирпичная кладка, проводник пассажирского вагона, продавец-кассир, ремонт беспилотных летательных аппаратов, ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
Навыки ребят оценят 340 экспертов, включая представителей профильных предприятий.