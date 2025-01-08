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12:57, 8 января 2025 года

В Ливнах по проекту "Рабочий меридиан" благоустроят улицу Мира

Работы проведут в 2025-м году.

Фото: портал правительства Орловской области

В Ливнах в 2025-м году благоустроят улицу Мира в рамках проекта "Рабочий меридиан". В 2024-м он победил в конкурсе Минстроя РФ и получил на реализацию свыше 90 миллионов рублей.

Благоустройство затронет улицу Мира от пересечения с улицей Денисова до пересечения с улицей Губанова. Название проекта отсылает к району "Рабочий поселок", где после Великой Отечественной войны открылись городские предприятия, сообщает региональный информационный портал.

В проекте преимущественно используют красный цвет, используемый в геральдике города. Также задействуют символы Ливен: гармошку, плешковскую игрушку и перепелок.






Артем Ежаков
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