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12:57, 8 января 2025 года В Ливнах по проекту "Рабочий меридиан" благоустроят улицу Мира Работы проведут в 2025-м году.



Фото: портал правительства Орловской области

В Ливнах в 2025-м году благоустроят улицу Мира в рамках проекта "Рабочий меридиан". В 2024-м он победил в конкурсе Минстроя РФ и получил на реализацию свыше 90 миллионов рублей.



Благоустройство затронет улицу Мира от пересечения с улицей Денисова до пересечения с улицей Губанова. Название проекта отсылает к району "Рабочий поселок", где после Великой Отечественной войны открылись городские предприятия, сообщает региональный информационный портал.



В проекте преимущественно используют красный цвет, используемый в геральдике города. Также задействуют символы Ливен: гармошку, плешковскую игрушку и перепелок.













Артем Ежаков





