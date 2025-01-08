Андрей Клычков поздравил митрополита Тихона с Рождеством Христовым
Губернатор Орловской области вручил владыке букет белых роз.
Фото: социальные сети Андрея Клычкова
Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил митрополита Орловского и Болховского Тихона с Рождеством Христовым. Глава региона вручил владыке букет белых роз. Как отметил губернатор, в рождественскую ночь храмы были полны прихожан.
Ранее в своем обращении Андрей Клычков поблагодарил орловское духовенство за помощь, оказываемую участникам СВО и вынужденным переселенцам.