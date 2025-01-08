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17:43, 7 января 2025 года В Орле иностранцы отметили Новый год с традициями своих народов Культуру других государств показали в творческих номерах и праздничных блюдах.







"Орловские" иностранцы отметили Новый год с традициями своих народов. Традиционно праздник отметили в «Ассамблее народов России». Культуру других государств показали в творческих номерах и блюдах, но без елки, Деда Мороза, Снегурочки и подарков не обошлось.



Во многих странах особенности празднования Нового года схожи с российскими. В первую очередь – это семейный праздник, но время празднования и обряды у всех разные. В традиции других культур погрузилась Татьяна Тимохина.









Татьяна Тимохина





