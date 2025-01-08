В Орле иностранцы отметили Новый год с традициями своих народов
Культуру других государств показали в творческих номерах и праздничных блюдах.
"Орловские" иностранцы отметили Новый год с традициями своих народов. Традиционно праздник отметили в «Ассамблее народов России». Культуру других государств показали в творческих номерах и блюдах, но без елки, Деда Мороза, Снегурочки и подарков не обошлось.
Во многих странах особенности празднования Нового года схожи с российскими. В первую очередь – это семейный праздник, но время празднования и обряды у всех разные. В традиции других культур погрузилась Татьяна Тимохина.