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9:00, 8 января 2025 года
В "Орловчанке" открылась зимняя сменаВ санатории отдохнут больше 200 ребят.
В "Орловчанке" открылась зимняя смена. В санатории отдохнут 216 ребят. Для каждого, нуждающегося в реабилитации, подобрана индивидуальная программа лечения.
В санатории организуют сеансы массажа, физиотерапии, ароматерапии и многое другое. Особое внимание уделяется питанию и информационной гигиене.
Среди организованных активностей – викторины, конкурсы, настольные и спортивные игры, танцевальные залы, библиотека, центры детского творчества. Длится смена 10 дней.
Владимир Маряшин
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