В Орловской области ищут подпольные точки торговли пиротехникой
Рейды проводят сотрудники МЧС.
В Орловской области продолжает действовать временный запрет на торговлю пиротехникой. Рейды по выявлению незаконной продажи петард и фейерверков проводят сотрудники ГУ МЧС России по региону.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, один из таких рейдов состоялся в Верховском районе. Спасатели вместе с полицейскими и представителями местных властей проверили возможные места незаконной торговли пиротехникой. Нарушений не нашли.
Рейды будут продолжаться все новогодние праздники.