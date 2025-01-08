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12:00, 8 января 2025 года В Орле определятся лучшие борцы ЦФО Город примет турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек не старше 16 лет.



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В Орел приедут лучшие борцы центральной России – в феврале город примет первенство ЦФО по вольной борьбе среди юношей и девушек не старше 16 лет.



Дата соревнований уже известна – с 11 по 13 февраля. Ожидается, что в схватках примут участие более 400 спортсменов. Победители получат право представлять Россию на первенстве Европы.





Анастасия Дорохова





