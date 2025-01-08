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16:51, 7 января 2025 года В Орле простились с погибшим участником СВО Алексеем Васильевым Мужчина пошел на передовую добровольцем.



Фото со страницы Знаменской Богатырской заставы

В Орле простились с погибшим участником СВО Алексеем Васильевым. Об этом сообщили в социальных сетях Знаменской Богатырской заставы, к работе которой мужчина приложил много труда: вырезал скульптуру князя Лазаря Сербского, икону Святых князей Петра и Февронии, патриотически воспитывал молодежь.



Алексей Васильев участвовал в Чеченской войне, где был ранен и награжден орденом Мужества. На основе его подвига на заставе создали состязание "перекрестный огонь" подобно тому, как мужчина под огнем противника вызвал подкрепление и спас товарищей.



На СВО ушел добровольцем, дважды был ранен, удостоился медали "За отвагу".





Артем Ежаков





