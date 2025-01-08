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11:00, 8 января 2025 года

Орловские многодетные семьи заключили полторы сотни социальных контрактов

Такая цифра сложилась за 2024-й год.


В 2024-м году в Орловской области многодетные семьи заключили 154 социальных контракта. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Большинство соглашений оформили по направлению о преодолении трудной жизненной ситуации — 77 контрактов. На ведение предпринимательства заключили 49 соглашений. 19 и 9 контрактов подписали на ведение личных подсобных хозяйств и поиск работы соответственно.

Напомним, что при заключении социального контракта государство безвозмездно оказывает гражданину денежную или натуральную помощь, а он обязуется улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе. Все подробности можно получить на сайте регионального департамента социальной защиты.


Артем Ежаков
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