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15:41, 7 января 2025 года Орловцам напомнили признаки фейков в интернете Как правило, они распространяются в социальных сетях и мессенджерах.





Орловцам напомнили признаки фейков в интернете. Профильное управление МВД России обращает внимание, что ложная информация имеет следующие отличия: быстро распространяется в социальных сетях, сложно установить источник, ее выдают за секретные данные, передает сведения об угрозе жизни и здоровья людей, не содержит факты, которые возможно проверить.



Жителей региона призывают дождаться официального подтверждения или опровержения информации, прежде чем пересылать сомнительные посты.



Как добавляет региональный информационный портал, на фейк в интернете можно пожаловаться. Для этого нужно отправить скриншоты и ссылку на фейк в Роскомнадзор или полицию.







