Андрей Клычков поздравил орловцев с Рождеством Христовым

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9:55, 7 января 2025 года
Андрей Клычков поздравил орловцев с Рождеством ХристовымВ праздничном обращении глава региона пожелал всем мира, здоровья и добра, а также поблагодарил духовенство за помощь участникам СВО и жителям приграничья.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех православных со светлым праздником Рождества Христова!
В этот праздник все преисполнены чувством веры, любви, милосердия и взаимной поддержки. Это не только дань христианским традициям, но и обращение к своей истории, духовным корням и человеческим ценностям. Именно они во все времена укрепляли волю, вдохновляли на победы и созидательный труд.
Сегодня, в дни решающих сражений за наше единство, суверенитет и само будущее, мы сплочены вокруг общей задачи. Орловская митрополия, как и весь регион, неустанно помогает нашим бойцам на передовой, их семьям, переселенцам из приграничных областей. Это ли не лучшее проявление христианского милосердия и любви к ближнему? Мы благодарим наших священнослужителей за их работу, прекрасный пример мужества и самоотверженности.
Искренне желаю всем мира, здоровья и добра! Пусть в каждый дом придет достаток, покой и терпение, а счастье и радость наполнят сердца!
С праздником Рождества Христова!