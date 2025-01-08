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9:55, 7 января 2025 года

Андрей Клычков поздравил орловцев с Рождеством Христовым

В праздничном обращении глава региона пожелал всем мира, здоровья и добра, а также поблагодарил духовенство за помощь участникам СВО и жителям приграничья.


Дорогие друзья!

От всей души поздравляю всех православных со светлым праздником Рождества Христова!

В этот праздник все преисполнены чувством веры, любви, милосердия и взаимной поддержки. Это не только дань христианским традициям, но и обращение к своей истории, духовным корням и человеческим ценностям. Именно они во все времена укрепляли волю, вдохновляли на победы и созидательный труд.

Сегодня, в дни решающих сражений за наше единство, суверенитет и само будущее, мы сплочены вокруг общей задачи. Орловская митрополия, как и весь регион, неустанно помогает нашим бойцам на передовой, их семьям, переселенцам из приграничных областей. Это ли не лучшее проявление христианского милосердия и любви к ближнему? Мы благодарим наших священнослужителей за их работу, прекрасный пример мужества и самоотверженности.

Искренне желаю всем мира, здоровья и добра! Пусть в каждый дом придет достаток, покой и терпение, а счастье и радость наполнят сердца!

С праздником Рождества Христова!
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