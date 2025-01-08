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16:57, 7 января 2025 года Православные орловцы отмечают Рождество Христово Праздничные богослужения проходят в храмах и церквях региона.







7 января православные орловцы отмечают один из самых значимых праздников в христианской культуре – Рождество Христово. Праздничные богослужения проходят в храмах и церквях региона. Божественную литургию в ночь с 6 на 7 января в Богоявленском соборе возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон.



Именно в этот день Богородица родила будущего Спасителя. Иисус появился на свет в Вифлееме. Туда Дева Мария с Иосифом пришли для участия в переписи населения. Свободных мест в гостиницах не было, и супругам пришлось ночевать в пещере, которая использовалась как хлев. Там и родился Богомладенец. Первой его колыбелью стала кормушка для животных.



Когда Иисус родился, на небе загорелась яркая звезда. Она указала путь пастухам, которые первые пришли поклониться Спасителю и волхвам, которые принесли драгоценные дары.



В Рождество принято собираться с родными за праздничным столом и делать добрые дела.





Юлия Опанасюк





