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10:56, 7 января 2025 года
Юные орловские хоккеистки впервые победили в официальном матчеКоманда участвует в первенстве Московской области, где обыграла коллектив из структуры мытищинского "Атланта" со счетом 6:1.
Юные орловские хоккеистки впервые победили в официальном матче. На первых хоккейных тренировках девочек едва набиралось на пятерку. Сегодня это полноценный состав с тремя вратарями.
"Ледовое поколение" участвует в первенстве Московской области, где обыграло коллектив из структуры мытищинского "Атланта" со счетом 6:1.
Капитан Виктория Потапкина забросила сразу три шайбы, а Виктория Горинова оформила дубль.
Следующий тур первенства девочки проведут в январе в Мытищах.
Анастасия Дорохова