Юные орловские хоккеистки впервые победили в официальном матче

Команда участвует в первенстве Московской области, где обыграла коллектив из структуры мытищинского "Атланта" со счетом 6:1.

Юные орловские хоккеистки впервые победили в официальном матче. На первых хоккейных тренировках девочек едва набиралось на пятерку. Сегодня это полноценный состав с тремя вратарями.

"Ледовое поколение" участвует в первенстве Московской области, где обыграло коллектив из структуры мытищинского "Атланта" со счетом 6:1.

Капитан Виктория Потапкина забросила сразу три шайбы, а Виктория Горинова оформила дубль.

Следующий тур первенства девочки проведут в январе в Мытищах.