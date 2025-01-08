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12:46, 7 января 2025 года Кромчанка стала самой рейтинговой танцовщицей России Виктория Гиззатуллина забрала почти все награды.







Самая рейтинговая и результативная танцовщица России живет в Орловской области. 12-летняя кромчанка Виктория Гиззатуллина стала обладательницей ежегодной премии Международного агентства развития культуры и спорта: завоевала сразу семь высоких титулов и две короны.



Также Виктория – шестикратная чемпионка мира по восточным танцам. Весной минувшего года на турнире в Турции она завоевала шесть золотых, две серебряных медали и Гран-при.



Теперь кромчанка будет соревноваться с танцорами в категории от 12 до 16 лет. В будущем она планирует создать свою студию восточного танца.



Своих успехов Виктория добилась, тренируясь, по сути, дома. С тренером она встречается на конкурсах и соревнованиях. Помимо крупных турниров, кромчанка выступает в своем районе и на мероприятиях "Ассамблеи народов мира".





Татьяна Тимохина





