Орловские собаки и кошки путешествовали в Палестину и страны Евросоюза

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11:55, 7 января 2025 года
Орловские собаки и кошки путешествовали в Палестину и страны ЕвросоюзаВсего в 2024-м году из региона за рубеж вывезли 45 домашних животных.
Фото из архива и является иллюстрацией
Из Орловской области в прошлом году за рубеж вывезли 45 домашних животных – 10 кошек и 35 собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Хозяева и их питомцы уехали в Венгрию, Германию, Израиль, Палестину, Турцию, Хорватию, Черногорию и Сербию, при этом наиболее популярным пунктом назначения стали Грузия и Абхазия.
Артем Ежаков
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