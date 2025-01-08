В Орле вспомнили жизнь и творчество поэта Николая Перовского
В его собрании сочинений более 20 книг и масса публикаций.
В музее писателей-орловцев вспоминали жизнь и творчество поэта Николая Перовского, которому в 2024-м году исполнилось бы 90 лет.
В его собрании сочинений более 20 книг и масса публикаций. Сын репрессированных родителей, детдомовец, мальчишкой переживший войну, стал одним из самых ярких поэтов орловского края и России. Стихи Перовского сегодня звучат с особым смыслом и чувством.
Вдова поэта Лидия Петровна не смогла прийти на вечер, но воспоминаниями об отце поделилась дочь Маргарита.