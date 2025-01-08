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17:47, 6 января 2025 года В Орле вспомнили жизнь и творчество поэта Николая Перовского В его собрании сочинений более 20 книг и масса публикаций.







В музее писателей-орловцев вспоминали жизнь и творчество поэта Николая Перовского, которому в 2024-м году исполнилось бы 90 лет.



В его собрании сочинений более 20 книг и масса публикаций. Сын репрессированных родителей, детдомовец, мальчишкой переживший войну, стал одним из самых ярких поэтов орловского края и России. Стихи Перовского сегодня звучат с особым смыслом и чувством.



Вдова поэта Лидия Петровна не смогла прийти на вечер, но воспоминаниями об отце поделилась дочь Маргарита.





Эва Стасюлевич





