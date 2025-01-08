С территории Орловщины экспортировали больше зерна и продуктов его переработки
В 2024-м году показатель вырос на 19% в сравнении с 2023-м.
В прошлом году с территории Орловской области под контролем сотрудников Россельхознадзора отгрузили 678 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки, что на 19% больше в сравнении с 2023-м. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Больше всех купила Латвия – 58%. В Республику Беларусь отправили 29%. Также продукцию покупали Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Монголия, Молдова, Армения и другие страны. За рубеж уехали орловские пшеница, кукуруза, ячмень, рапс, лен, соевые бобы, крупы и хлопья, мука, лузга, солод, растительные масла, рапсовый и подсолнечный шрот, свекловичный жом.