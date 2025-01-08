Неравнодушные орловцы могут помочь в реабилитации юному Саше Соколову
Мальчику нужен тренажер для восстановления.
В Орле вновь пройдет благотворительный концерт "Свет Рождественской звезды". В этот раз средства соберут для помощи десятилетнему Александру Соколову.
В шесть лет у мальчика нашли болезнь Пертеса – это патологический процесс в суставе. Врачи из Смоленска и Санкт-Петербурга успешно сделали операцию, и теперь Саше предстоит долгий путь восстановления. Для этого нужен специальный тренажер ценой в 200 тысяч рублей. Средства на него и будут собирать в рамках благотворительной акции.
Для участия в акции любую сумму можно перевести по реквизитам, которые опубликованы администрацией города Орла. Благотворительный концерт пройдет в ОГЦК 17 января. Помимо средств, собранных за билеты, в фойе будет стоять "Коробка добра".