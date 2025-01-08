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12:48, 6 января 2025 года На Рождество орловцам спрогнозировали осадки и гололед О смене характера погоды жителей региона предупреждает МЧС.





В ближайшие сутки в Орловской области переменится характер погоды. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.



По словам пресс-службы чрезвычайного ведомства, ночью на Орловщине пойдет снег, переходящий в мокрый с дождем. Днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь, местами возможны туман, гололед, гололедица на дорогах. Все это чревато рисками провала людей под лед, роста числа аварий и травмирования людей.



Температура днем достигнет четырех градусов тепла.





Артем Ежаков





