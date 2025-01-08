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13:42, 6 января 2025 года Орловские храмы проверили на безопасность перед Рождеством Жителей региона призывают к бдительности и соблюдению правил безопасности.







В ночь с 6 на 7 января в храмах и церквях Орловской области будут дежурить более ста сотрудников территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической работы пожарно-спасательных частей.



Жителей региона призывают к бдительности и соблюдению правил безопасности. При выходе из храма не спешите, не создавайте давку. При эвакуации действуйте по инструкции ответственных лиц, не паникуйте.



Также обращайте внимание на подозрительные вещи, машины с иногородними номерами, чужих людей. Обо всем необычном сообщайте экстренным службам.



Перед Рождеством в храмах и церквях проверили работу тревожных кнопок, а росгвардейцы снова отработали порядок реагирования на чрезвычайный сигнал. Вневедомственная охрана возьмет на себя обязательства по охране общественного порядка.











Владимир Маряшин





