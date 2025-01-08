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14:00, 6 января 2025 года

Митрополит Тихон поздравил орловцев с наступающим Рождеством Христовым

Один из самых значимых праздников в христианской культуре отмечается 7 января.



Всечестные отцы и матушки, иноки и инокини, труженики наших храмов, дорогие братия и сестры, любимая паства Благословенной Орловщины!

Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа! Ныне весь мир остановился благоговейно перед вифлеемскими яслями, и Сам Бог обращается к нам с посланием любви и надежды.

В мире, который измучен грехом, злобой, ненавистью, вновь появляется надежда на утешение, надежда на исцеление и возрождение душ человеческих. В эту святую Рождественскую ночь мы вновь вспоминаем мир, который возвестили ангелы Божии, мир истинный, приходящий не от усилий правителей века сего, а от Бога. Этот мир получает каждый человек, нашедший в себе силы преобразить свое сердце и устремить его ко Христу. Исполнение Заповедей Христовых, служение ближнему, дела милосердия не имеют никакого смысла и не преображают человека, если он все это творит без любви к Богу. Поэтому сегодняшний Праздник Рождества не просто дань какой-то древней традиции, это реальный анализ нас и нашей жизни. Где же родился Христос? Только в Вифлееме или ещё в наших сердцах?

Господь не выбрал царский дворец, Он выбрал убогий вертеп, чтобы быть вместе со Своим творением. Так и наши сердца могут стать этим скромным и на первый взгляд убогим местом ставшим вместилищем Бога, только бы нам всем найти в себе силы очистить его от обид, злобы, зависти, гнева, безразличия и маловерия. Дай Бог каждому из Вас, мои дорогие в эти святые рождественские дни избавиться от беспорядка и обрести любовь и мир Христов.

Мы сегодня стоим под сводами прекрасно украшенных храмов, поклоняясь Христу и прославляя Его Рождество. Не забудем о щедром внимании и заботе ко всякому обездоленному, больному и страдающему духом ближнему. Уподобимся Господу в нашем сострадании к скорби и боли ближнего.

Пусть Рождество Христово озарит наши сердца радостью, миром, верой и надеждой. Пусть каждый ощущает тепло Божественной любви, видит свет Христовой истины и слышит ангельские песни благословенного мира. И пусть эти дары станут для каждого из нас источником силы и вдохновения на весь будущий год. Возношу молитвы к Родившемуся Богомладенцу Христу, прося о миротворении и исцелении душ всех нас!

Митрополит Орловский и Болховский Тихон
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