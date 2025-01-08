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15:01, 6 января 2025 года Орловские травматологи дали советы по сбережению здоровья В новогодние праздники можно пострадать, не только поскользнувшись.







В январские каникулы орловцы особенно рискуют получить травмы. Врачи городских больниц дали несколько советов, как сберечь здоровье.



Во-первых, в гололед советуют ходить скользящим шагом и не торопиться. Важно носить обувь с хорошим протектором, при ее отсутствии можно обойтись резиновыми накладками с шипами. При падении и чувстве резкой боли не пытайтесь подняться сами – попросите помощи и вызывайте "скорую помощь".



Зимними видами спорта травматологи призывают заниматься в трезвом состоянии. Если травма произошла, можно оказать себе и товарищу первую помощь: наложить фиксирующую повязку, местно применить холод, принять обезболивающие. Далее обязательно нужно обратиться к врачам.



В лидерах зимних детских травм сегодня находятся ДТП, с появлением снега к этому добавляется катание на ватрушках. Последнее нужно делать в специально оборудованных местах без препятствий.



Также есть риск пострадать при использовании пиротехники. Ее в регионе сейчас применять запрещено, но врачи все же напоминают – при использовании петард и фейерверков нужно четко следовать инструкции и не направлять их в сторону людей.





Елена Литинская





