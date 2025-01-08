В Орле прошел турнир по хоккею в валенках

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15:45, 6 января 2025 года
В Орле прошел турнир по хоккею в валенкахВ соревнованиях участвовали четыре команды.
Фото: Анастасия Дорохова
Орловские любители хоккея сыграли на главном городском катке, но не по классике — на коньках, а в валенках. Вместо привычного одного матча был организован целый турнир — заявки подали четыре команды: училища олимпийского резерва, поселка Нарышкино, "Ледовая Арена" и "Вьюга".
Формат соревнований — круговой турнир, каждый матч длился два периода по восемь минут.
Анастасия Дорохова