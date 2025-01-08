Юных орловцев познакомили с устройством пожарной части
Сотрудники МЧС присоединились к акции "Елка желаний".
Орловские спасатели присоединились к акции "Елка желаний" и устроили детям с серьезными заболеваниями экскурсию по пожарной части. Ребята познакомились с работой спасателей, изучили технику сотрудников МЧС, примерили экипировку огнеборцев.
На экскурсии детей сопровождали Дед Мороз и Снегурочка, а еще ребят порадовала служебная овчарка Грей. Не обошлась встреча и без подарков.
Пользуясь экскурсией, спасатели напомнили юным орловцам правила пожарной безопасности.