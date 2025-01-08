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9:55, 6 января 2025 года Более 40 "катуковцев" участвуют в отражении "контрнаступа" ВСУ Об этом рассказал командир отрядов народной дружины Орловской области Денис Орлов.





Командир отрядов народной дружины Орловской области "Бригада Катукова" Денис Орлов рассказал об участии жителей региона в отражении "контрнаступа" ВСУ. Напомним, что по данным Минобороны РФ, утром 5 января с целью остановить наступление российских войск на курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в направлении хутора Бердин. Как добавили в оборонном ведомстве, противнику было нанесено поражение: уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин.

"Сейчас в отражении "контрнаступа" противника участвуют более 40 орловцев из "Бригады Катукова", задействованных в разных родах и видах войск, ролях и задачах. Есть еще герои-земляки не из народной дружины в ВС РФ, Росгвардии, ФСБ, добровольческих формированиях, которые также яростно уничтожают врага — как в Курске, так и на всех фронтах СВО", — отметил Орлов.





Артем Ежаков





