Митрополит Тихон возглавит рождественские службы в Орле
6 января православные христиане отмечают сочельник.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавит рождественские службы в Орле. В сочельник 6 января архипастырь совершит всенощное бдение в Ахтырском кафедральном соборе. Служба начнется в 17:00. Также в канун праздника владыка возглавит божественную литургию в Богоявленском соборе. Начало — в 23:30.
В день Рождества, 7 января в 15:00, митрополит совершит великую вечерню в Богоявленском соборе.
8 января в 8:30 архипастырь возглавит божественную в храме Рождества Христова города Болхова.