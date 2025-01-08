Зимний лагерь школы "Орел-Карат" собрал лучших каратистов мира
"Лагерная смена" приняла порядка 110 спортсменов.
Спортсмены не ждут подарков от волшебников - они делают их сами себе. А чтобы достичь успеха, нужно много трудиться. И чем раньше начнешь - тем больше получишь.
Именно этот принцип исповедует школа "Орел-Карат", ежегодно проводя зимний лагерь для лучших спортсменов со всего мира. В этот раз "лагерная смена" собрала более 110 участников, среди которых есть триумфаторы чемпионатов и Кубков России, призеры этапов премьер-лиги и других международных турниров. Кто же стал их наставником? Расскажет Анастасия Дорохова.