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10:46, 6 января 2025 года Пенсии орловцев проиндексировали Средний размер пенсии по старости в регионе достиг 24,5 тысячи рублей.



Фото: архив

В Орловской области, как и в других регионах России, проиндексировали пенсии. Теперь средний размер страховой пенсии по старости в области составляет 24,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.



Повышение пенсии по старости составило 1,9 тысячи рублей. Кроме того, были увеличены выплаты по инвалидности и в случае потери кормильца.



Индексация коснулась и работающих пенсионеров. Средний размер их пенсии вырос на 1,7 тысячи рублей, что в целом составляет около 20,9 тысяч рублей в среднем по России. Также стоит отметить, что после прекращения работы орловцам будет произведен перерасчет пенсии с учетом всех предыдущих индексаций.





Сергей Мерцалов





