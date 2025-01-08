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11:44, 6 января 2025 года Орловские спасатели предупреждают об опасности падения наледи с крыш Они рекомендуют следовать нескольким простым правилам, чтобы избежать травм и сохранить жизнь.



Фото: архив

Орловские спасатели предупреждают об опасности падения наледи с крыш. Они напоминают о нескольких простых правилах, которые помогут сохранить жизнь и здоровье граждан.



Чтобы избежать травм в результате схода снега и наледи с крыш, жителям региона рекомендуют:



- Не приближаться к зданиям, с крыш которых возможен сход снега и наледи.



- Если опасные участки ограждены, не нужно заходить за ограждение.



- Услышав подозрительный шум наверху здания, нельзя останавливаться и поднимать голову вверх. Необходимо как можно быстрее прижаться к стене. Козырек крыши в этом случае послужит укрытием.



- Особенно важно проявлять бдительность в период оттепели.







Сергей Мерцалов





