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17:39, 5 января 2025 года Воспитанники орловской школы "Троя" проводят новогодние каникулы на ринге Соревнования по кикбоксингу собрали более 60 участников.







Воспитанники орловской школы "Троя" проводят новогодние каникулы на ринге. Проверить свои силы на турнире по кикбоксингу в Орле решились 60 человек.



- Многие из участников уже знакомы друг с другом и имеют опыт боев, поэтому не было необходимости в усиленной подготовке. Ребята прошли весь годовой соревновательный цикл и находятся в отличной форме, - рассказал чемпион мира по боксу, директор спортшколы "Троя" Эдуард Трояновский.



В турнире приняли участие юноши и девушки. На ринге их поддерживали родители и друзья. Победителям и призерам вручили кубки и медали.







Анастасия Дорохова





