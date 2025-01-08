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16:55, 5 января 2025 года Орловский металлург стал лауреатом Всероссийского конкурса "Человек труда" На заводе "Ливгидромаш" Эдуард Говоров работает с 1993 года.







Орловский металлург Эдуард Говоров стал лауреатом Всероссийского конкурса "Человек труда". Он работает мастером формовочного, заготовительного, стержневого и землеприготовительного отделений участка крупного литья на заводе "Ливгидромаш", куда пришел в 1993 году.



Работа в литейке - тяжелая и изнурительная, и не каждый способен ее выдержать. Однако Эдуард с легкостью справляется со своими обязанностями.



Именно поэтому руководство завода приняло решение отправить его для участия в общероссийском общественном движении "Человек труда". Съемочная группа "Вести-Орел" посетила родной город Эдуарда, Ливны, чтобы подробнее узнать о его жизни и трудовой деятельности.





Анастасия Миносьян





