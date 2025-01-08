В Ливнах первым ребенком нового года стала девочка

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12:03, 5 января 2025 года
В Ливнах первым ребенком нового года стала девочкаМалышка появилась на свет 2 января.
Фото: архив "Вестей"
В новом 2025-м году первой в Ливнах родилась девочка. Об этом сообщает тг-канал "Уездный город".
Как рассказали в Ливенском роддоме, 31 декабря 2024 года и 1 января 2025-го родов в Ливнах не было. Первая малышка появилась на свет 2 января.
Через несколько часов в этот же день родился мальчик. А 3 января в роддоме приняли еще двух малышей - девочку и мальчика.
По народному поверью, если первой в новом году рождается девочка, то год будет мирным и спокойным. Хочется верить, что эта примета сбудется.
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