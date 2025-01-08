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14:48, 5 января 2025 года Орловские приставы поздравили с Новым годом многодетную семью из Курска Встреча прошла в рамках всероссийской акции "Елка желаний".







Дарить радость другим - это очень легко. Достаточно лишь проявить интерес, приобрести подарки, преодолеть 160 километров и лично их вручить.



В рамках всероссийской акции "Елка желаний" судебные приставы из Орловской области получили письмо от многодетной семьи Корецких из Курска. У них растут трое детей, и каждый получил заветный подарок от Деда Мороза. Вместе с приставами в гости к курянам отправился наш корреспондент Антон Сорокин.





Антон Сорокин





