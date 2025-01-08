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13:55, 5 января 2025 года

В Плещеевской ЦРБ под Орлом появились койки для паллиативных пациентов

Пять лет назад в больнице открыли самостоятельное отделение для таких больных.



Плещеевская ЦРБ стала первой в Орловской области, где были оборудованы специальные койки для паллиативных пациентов. Пять лет назад здесь открыли самостоятельное отделение для таких больных.

Паллиативное отделение предназначено для тех, кого уже невозможно вылечить, но можно облегчить их страдания. Здесь пациенты получают необходимую медицинскую помощь, а также поддержку - как моральную, так и физическую. В отделении 30 коек, и они редко остаются пустыми.

Пациентов направляют сюда врачи поликлиник и стационаров из всех районов Орловской области. Средний срок пребывания - около месяца. Больные в этом отделении сложные, часто с непростым характером, и для работы с ними требуется большое сердце. Как заботятся о своих пациентах медики, узнала Елена Литинская.


Елена Литинская
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