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11:32, 5 января 2025 года

Во время зимних каникул в Орле не оставили без внимания детей из семей участников СВО

Для ребят организовали новогодние эстафеты.



В Орле в период зимних каникул не забывают о детях из семей участников специальной военной операции. Для ребят, чьи родители продолжают выполнять боевые задачи, организовали новогодние эстафеты.

Юноши и девушки проверили свои силы в различных видах спорта: забегах, дартсе и даже во владении хоккейной клюшкой, теннисной ракеткой и волейбольным мячом. Все этапы показали, насколько важна командная работа, умение слаженно действовать и поддерживать друг друга.

Состязания сопровождались накалом страстей и здоровым соревновательным духом. А в конце праздника участники получили такие подарки, которых им хватит на весь 2025-й год. Все подробности - в сюжете Антона Киселева.


Антон Киселёв
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