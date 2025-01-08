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18:22, 5 января 2025 года В орловских колониях прошли праздничные богослужения Встречи состоялись в день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.



Фото: пресс-служба УФСИН по Орловской области

В исправительных учреждениях Орловской области отметили день памяти святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Службы в УФИЦ-1 КП-3, КП-3 и ИК-6 провел председатель епархиального отдела тюремного служения протоиерей Сергий Крючков.



Как сообщили в Орловской митрополии, для многих заключенных это стало важным духовным событием. Они смогли исповедаться и причаститься.



После богослужений отец Сергий побеседовал о православной вере. Кроме того, были затронуты и актуальные проблемы: профилактика экстремизма, борьба с деструктивными формами поведения и влияние вредных привычек на физическое и ментальное здоровье человека.







Сергей Мерцалов





