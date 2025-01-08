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13:00, 5 января 2025 года В Шаблыкино благоустроят центральную часть поселка Реализация проекта "Тропой рубиновой лани" начнется уже в этом году.





В 2025 году в рамках проекта "Тропой рубиновой лани" будет проведена масштабная работа по благоустройству центральной части Шаблыкино. Как сообщает региональный инфопортал, этот проект станет стимулом для развития всего населенного пункта, преобразив его облик.



- После завершения всех работ территория размером 2,05 га преобразится и станет источником вдохновения и притяжения для жителей и туристов Шаблыкино, -отмечает портал.



Сквер на площади Ленина с современными малыми архитектурными формами позволит проводить массовые мероприятия. А благоустроенный вокзал, отреставрированная лестница и пирс станут своеобразными "воротами" к главной достопримечательности Шаблыкино – парку Киреевского.



Напомним, проект "Тропой рубиновой лани" стал одним из победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За победу в конкурсе поселок Шаблыкино получил 64,4 миллиона рублей.







Сергей Мерцалов





