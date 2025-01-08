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10:39, 5 января 2025 года Юные прихожане орловских храмов поздравили бойцов СВО с Новым годом Дети собрали подарки: пряники, письма и мандарины.







К Новому году юные прихожане орловских храмов подготовили трогательные подарки для наших защитников - пряники, письма и мандарины. Груз был отправлен на харьковское направление.



Орловский привет военным передал благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов. В 2024 году епархия уже многое сделала для наших солдат, в том числе оказала помощь в открытии военного госпиталя в Мариуполе. В новом году эта миссия будет продолжена.





Всеволод Трифонов





