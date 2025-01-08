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9:51, 5 января 2025 года Орловские полицейские отправились на Северный Кавказ В регионе правоохранители проведут полгода.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Сводный отряд орловских полицейских отправился в командировку на Северный Кавказ. В течение полугода они будут охранять общественный порядок и оказывать помощь своим коллегам в одном из ключевых регионов России.



Перед отъездом к коллегам с напутствием обратился начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков. Он призвал полицейских к качественной работе и пожелал им вернуться домой в полном составе и в установленные сроки.



Стражей порядка благословил настоятель храма святой Матроны Московской в Орле иерей Евгений Щенников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.







Сергей Мерцалов





