Орловские спортсмены стали обладателями "Кубка Черноземья" по рукопашному бою
В соревнованиях приняли участие более 150 человек из девяти регионов России.
Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий
В Орле подвели итоги Всероссийских соревнований по рукопашному бою "Кубок Черноземья". В них приняли участие более 150 спортсменов из девяти регионов страны.
В медальном зачете среди спортсменов в возрасте 12-13 орловцы завоевали 22 награды, в том числе 10 золотых. Еще 17 медалей добавили в копилку юноши и девушки в возрасте 14-15 лет.
Спортсмены из Орла также заняли высокие места в возрастной категории 16-17 лет, поднявшись на пьедестал двенадцать раз. Среди мужчин и женщин орловцы завоевав шесть призовых мест. Об этом сообщаетЦентр физкультурных и спортивных мероприятий.