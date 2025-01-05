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19:45, 4 января 2025 года Орловские спортсмены стали обладателями "Кубка Черноземья" по рукопашному бою В соревнованиях приняли участие более 150 человек из девяти регионов России.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В Орле подвели итоги Всероссийских соревнований по рукопашному бою "Кубок Черноземья". В них приняли участие более 150 спортсменов из девяти регионов страны.



В медальном зачете среди спортсменов в возрасте 12-13 орловцы завоевали 22 награды, в том числе 10 золотых. Еще 17 медалей добавили в копилку юноши и девушки в возрасте 14-15 лет.



Спортсмены из Орла также заняли высокие места в возрастной категории 16-17 лет, поднявшись на пьедестал двенадцать раз. Среди мужчин и женщин орловцы завоевав шесть призовых мест. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.





Сергей Мерцалов





