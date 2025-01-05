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19:00, 4 января 2025 года В Орле открылась юбилейная выставка художника Виктора Лупачева Увидеть работы мастера можно в туристско-информационном центре.







В первые дни нового года в Орле очень много культурных мероприятий, куда непременно надо сходить. Это отличная возможность отвлечься от новогодних забот, подышать свежим воздухом, насладиться красотой города и погрузиться в мир прекрасного.



В туристско-информационном центре состоялось открытие юбилейной выставки художника Виктора Лупачева. Творчество этого мастера уже много лет вдохновляет природа. Хотя Виктор Васильевич пишет и портреты, и натюрморты, а его мозаики и росписи можно увидеть на многих зданиях Орла, основной темой его работ остаются родные сердцу орловские просторы. Вместе с поклонниками его таланта и друзьями на открытии выставки побывала Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





