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16:03, 4 января 2025 года В Орловской области дан отбой ракетной опасности Ранее жителей региона предупреждали о вероятной угрозе в МЧС.





В Орловской области дан отбой ракетной опасности. Вечером 4 января 2025 года о возможной угрозе предупреждали в ГУ МЧС по региону.



Опаность атаки сохранялась около получаса. На данный момент сообщений о сбитых ракетах нет.



Напомним, что для оперативного получения информации об угрозах и чрезвычайных ситуациях, включая ракетную опасность, можно воспользоваться официальным приложением МЧС России.







