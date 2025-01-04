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18:15, 4 января 2025 года В гости к ГТРК "Орел" пришли активисты "Движения первых" Эти ребята всегда готовы к новым вызовам и успешно справляются с ними.







В этом году орловские школьники и студенты доказали, что они - настоящие лидеры. Эти ребята всегда готовы к новым вызовам и успешно справляются с ними.



За год "Движение Первых" провело 87 акций, праздников и форумов. Их активность была отмечена в межрегиональном рейтинге, и они вошли в число лучших 12 отделений в России и в топ-2 в Центральном федеральном округе.



Совместно с ГТРК "Орел" они создали собственную программу "Из первых уст". Елена Степовая подведет итоги года и расскажет о том, что ожидает "Движение Первых" в новом году.





Елена Степовая





