Орловские школьники стали участниками викторины "Правовой биатлон"
Вопросы для ребят подготовили сотрудники избиркома.
Хорошо ли вы знаете избирательное право? Проверить это решили команды молодежи из Мценска, Тросны, Хотынецкого и Урицкого районов, которые вышли в финал региональной викторины "Правовой биатлон". Ее проводит избирательная комиссия Орловской области, и вопросы для участников придумывают сами.
Вопросы охватывают широкий спектр тем, касающихся избирательных действий, процедур, терминов, информационных систем и технологического оборудования, используемого на выборах. Эти знания ребятам пригодятся как в жизни, так и в учебе. Подробнее о викторине расскажет Татьяна Тимохина.