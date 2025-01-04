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16:45, 4 января 2025 года Орловские школьники стали участниками викторины "Правовой биатлон" Вопросы для ребят подготовили сотрудники избиркома.







Хорошо ли вы знаете избирательное право? Проверить это решили команды молодежи из Мценска, Тросны, Хотынецкого и Урицкого районов, которые вышли в финал региональной викторины "Правовой биатлон". Ее проводит избирательная комиссия Орловской области, и вопросы для участников придумывают сами.



Вопросы охватывают широкий спектр тем, касающихся избирательных действий, процедур, терминов, информационных систем и технологического оборудования, используемого на выборах. Эти знания ребятам пригодятся как в жизни, так и в учебе. Подробнее о викторине расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





