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13:24, 4 января 2025 года Орловский Дом малютки посетил необычный Дед Мороз В образе сказочного персонажа с Новым годом детей поздравил боец с позывным "Музыка".







Орловский Дом малютки посетил необычный Дед Мороз. В традиционной шубе, но - в берцах. Военнослужащий с позывным "Музыка" приехал на два часа с передовой, чтобы поздравить малышей с праздником.



Уже третий год коллектив детского дома тесно сотрудничает с орловскими волонтерами. Они участвуют в сборе посылок для военнослужащих. А 2025 год начался для них с приятных сюрпризов. В учреждении сломался кондиционер, и его купили бойцы. Этот подарок они дополнили сладостями для малышей.



Дед Мороз лично вручил конфеты детям и не забыл сказать спасибо всем жителям Орла за помощь и поддержку.







Мария Семак





