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15:00, 4 января 2025 года Инспекторы ГИМС напомнили орловским рыбакам о правилах безопасности Несмотря на теплую погоду, большинство водоемов покрылись тонким льдом.







Инспекторы ГИМС напомнили орловским рыбакам о правилах безопасности на водоемах. Несмотря на теплую погоду, пруды и озера покрылись тонким льдом. Выходить на него нежелательно.



Особенно опасны проруби, промоины, стоки промышленных предприятий, места под мостами, а также заросли камыша и кустарника. Относительно безопасным для пешеходов считается лед толщиной не менее восьми сантиметров.



В случае, если лед все же треснет под ногами, необходимо знать, как действовать в такой ситуации. О правилах безопасности расскажет Владимир Маряшин.





Владимир Маряшин





