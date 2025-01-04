Инспекторы ГИМС напомнили орловским рыбакам о правилах безопасности
Несмотря на теплую погоду, большинство водоемов покрылись тонким льдом.
Инспекторы ГИМС напомнили орловским рыбакам о правилах безопасности на водоемах. Несмотря на теплую погоду, пруды и озера покрылись тонким льдом. Выходить на него нежелательно.
Особенно опасны проруби, промоины, стоки промышленных предприятий, места под мостами, а также заросли камыша и кустарника. Относительно безопасным для пешеходов считается лед толщиной не менее восьми сантиметров.
В случае, если лед все же треснет под ногами, необходимо знать, как действовать в такой ситуации. О правилах безопасности расскажет Владимир Маряшин.