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14:04, 4 января 2025 года В Орле пропала 66-летняя Людмила Широкова О местонахождении женщины ничего не известно со 2 января 2025 года.





В Орле ищут Людмилу Широкову. По информации поискового отряда "ЛизаАлерт", последний раз женщину видели 2 января 2025 года. Она была одета в бирюзовую куртку, синие джинсы, темно-коричневые ботинки и светло-бежевую шапку.



Людмиле Широковой (Закатовой) 66 лет. Ее рост - 160 сантиметров. У нее русые волосы до плеч и зеленые глаза. В поисках женщины нужны добровольцы.



Всех, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить на горячую линию отряда: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.





Сергей Мерцалов





